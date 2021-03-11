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تستقبل نحو 3500 مواطن.. صندوق تحيا مصر ينظم قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة في 7 محافظات

الخميس 11/مارس/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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ينظم صندوق تحيا مصر قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" على مدار يومين، إجراء الكشف الطبي على العيون المواطنين وذلك بمدينة القرين في محافظة الشرقية، والوحدة المحلية بقرية أبا الوقف بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، قرية بمم بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وقرية أبو مندور بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، ومدينة السرو في محافظة دمياط، وجزيرة شندويل بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، وبقرية الدراكسة بمركز منية النصر في محافظة الدقهلية
من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة الواحدة تستقبل 500 مواطن في كل قرية، وتجري كشف الرمد على المواطنين، على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة لعمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة.
وأشار إلى أن المبادرة قدمت خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها في فبراير 2019 لنحو مليون و100 ألف مواطن، بالإضافة إلى توفير 200 ألف نظارة طبية، وصرف العلاج لنحو 85 ألف مريض في 19 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.
وأوضح عبد الفتاح أنه يتم تقديم خدمات مبادرة نور حياة في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118

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