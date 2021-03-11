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انعقاد أعمال الدورة الـ54 لمجلس وزراء الصحة العرب يومي 14-15 مارس

الخميس 11/مارس/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
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صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بصدد التحضير لعقد أعمال الدورة العادية 54 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي يومي 14-15 مارس 2021 عبر الفيديو كونفرانس، والتي سيلقي خلالها معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة في الجلسة الافتتاحية للحديث عن الوضع الصحي العربي خلال أزمة كوفيد 19 وطرح بعض المقترحات على أصحاب المعالي وزراء الصحة العرب.

وسوف تتسلم الجمهورية التونسية رئاسة أعمال هذه الدورة من مملكة البحرين، كما ستترأس جمهورية مصر العربية أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

وسيناقش المجلس في هذه الدورة عدد من المواضيع الصحة الهامة في مقدمتها  التطورات الجديدة واستجابة الدول الأعضاء في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وكذلك تقرير وتوصيات اللجان الفنية الاستشارية المنبثقة عن المجلس فيما يتعلق بمواضيع الصحة والبيئة، والتشريعات الصحية، وتعزيز خدمات التمريض والقبالة، وخدمات نقل الدم، واعتماد الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية" التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارات الصحة والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، وأيضا إعداد مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن، والاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة.

وفي مجال التعاون العربي الدولي سوف يناقش المجلس موضوعي التعاون العربي الصيني حيث من المقرر ان تستضيف جمهورية مصر العربية أعمال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في المجال الصحي لعام 2021. وكذلك التعاون العربي الأمريكي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الأمريكي المتضمنة التعاون في المجالات الصحية.

كما سيتم الإعلان عن جائزة الطبيب العربي لعام 2021، وتكريم الأطباء الفائزين، وفي إطار مواءمة وضع المجلس العربي للاختصاصات الصحية وأنظمته الأساسية والداخلية سوف يبحث المجلس الآلية المناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن المنظمات والاتحادات العربية التابعة لجامعة الدول العربية مع التأكيد على دور المجلس الهام في خدمة آلاف من الأطباء العرب والعاملين في مختلف المجالات الصحية.

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مجلس وزراء الصحة العرب كورونا

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