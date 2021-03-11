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الليلة.. مدحت صالح وهشام عباس ضيوف برنامج "ليلة الخميس" مع الإعلامية ياسمين عز

الخميس 11/مارس/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف الإعلامية ياسمين عز الليلة في برنامجها "ليلة الخميس"الفنان مدحت صالح والفنان هشام عباس، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة "MBC مصر"، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع مجموعة من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية، ويكشفون خلاله عن الكثير من القصص والكواليس المتعلقة بحياتهم في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان مدحت صالح الغنائية هي أغنية "نورتي قلبي"، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان نديم كمال، وتوزيع وهندسه صوت أسامة كمال، وتم طرحها مؤخرًا في عيد الحب الماضىي.

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