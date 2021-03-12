بديل فرجاني ساسي أبرزهم.. 5 تعساء بعودة باتريس كارتيرون لقيادة الزمالك

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون إلى القاهرة اليوم الخميس، لتولي القيادة الفنية للزمالك بعد فسخ تعاقده مع نادي التعاون السعودي عقب خوض مباراته الأخيرة مع الفريق أمس أمام نادي أبها بالدوري السعودي.

وسيتولى كارتيرون قيادة الزمالك في ولاية تدريبية ثانية خلفًا للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو والذي سيرحل عن قيادة الفريق بشكل رسمي عقب مباراة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم.

ويستعرض "الفجر الرياضي" التعساء بقرار عودة باتريس كارتيرون لتدريب الزمالك:-

إمام عاشور

حصل إمام عاشور على فرصة المشاركة في مباريات الزمالك تحت قيادة جايمي باتشيكو وكان من أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الفريق الأبيض ولعب معه 14 مباراة، عودة كارتيرون لقيادة الفريق قد تعيد اللاعب لمقاعد البدلاء مجددًا، خاصة وأنه لم يكن يعتمد عليه في ولايته الأولى اطلاقًا.





محمد عبد الغني

يعد محمد عبد الغني من المتضرريين من قرار عودة باتريس كارتيرون لقيادة الزمالك حيث أن الأخير كان لا يفضل الاعتماد عليه في قيادة الدفاع الأبيض وكان يفضل عليه ثنائية محمود علاء ومحمد الونش، بعكس المدرب البرتغالي الذي كان يعتمد على اللاعب بشكل كبير في مباريات الفريق الزملكاوي.





محمد عواد

يعيش محمد عواد فترة صعبة داخل صفوف الزمالك في الوقت الحالي في ظل ابتعاده عن المشاركة في مباريات الفريق الأبيض، وعودة كارتيرون سوف تقضي على آمال اللاعب في الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق خاصة وأن المدرب الفرنسي كان يعتمد في ولايته الأولى على الثنائي أبوجبل ومحمود جنش.

شيكابالا

عاش محمود عبد الرازق شيكابالا فترة جيدة مع البرتغالي جايمي باتشيكو وشارك في 11 مباراة مع الفريق الأبيض وكان من العناصر التي يعتمد عليها المدرب بفضل خبراته الكبيرة، ولكن عودة كارتيرون قد تقضي على آمال اللاعب في المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

حمزة المثلوثي

عودة المدرب الفرنسي تقضي على آمال التونسي حمزة المثلوثي في المشاركة بمباريات الفريق الزملكاوي، خاصة وأن كارتيرون يثق بشكل كبير في حازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى، وظهر ذلك خلال ولايته الأولى حيث شارك الأخير معه في 18 مباراة.