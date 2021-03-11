سمية العجوز: لجنة لدعم الصحفيين المحتجزين.. وأخرى لرعاية أبناء الزملاء المتوفين

قالت سمية العجوز مديرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والمرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إنها ستعمل على إعادة هيبة المهنة وكرامة الصحفيين، وهي أُسس قائمة على آليات عمل محددة، تبدأ بالصحفي، مرورًا بالمسؤولين، ختامًا بالدولة، مؤكدة أن الصحفيين عليهم عبء كبير في تنفيذ هذه الآلية؛ وذلك عن طريق الاعتزاز بالمهنة، وبدوره التنويري، وأنه أحد قادة الرأي في مصر والدول العربية.



وأضافت في فيديو بثته على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الكثير من دول العالم تتابع انتخابات نقابة الصحفيين، وهي ما توضح لهم خريطة الفكر والرأي العام، والأدوار المؤثرة على الشارع المصري والأروقة السياسية، وهو ما بدوره يعكس مدى أهمية النقابة والصحفيين المصريين.



وأكدت "العجوز" ضرورة عدم السماح لأي شخص أن يتعامل بإهانة مع الصحفيين، والتشديد على دورنا التكاملي مع الدولة، والتنويري للشارع المصري، والنقد من أجل البناء والإصلاح، لافتة إلى دور الدولة والمسؤولين، والذي على رأسه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومراقبة المسلسلات والأفلام التي باتت تُظهر الصحفي على أنه شخص انتهازي، وهي صورة يجب تصحيحها؛ نظرًا أنها منافية للواقع.



وطالبت "العجوز" المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بضرورة مراقبة الأفلام والمسلسلات في هذا الشأن، والتأكيد على أداء الصحفيين في خدمة الوطن ومشروعاته، وهذا أمر ضروري للحفاظ على كرامتنا، لافتة إلى دور الدولة وتعاملها مع الزملاء، وهو ما يُترجم في تعامل المسؤولين والمصادر مع الزملاء، وأشهرها واقعة اعتداء وزير السياحة والآثار على الصحفيين.



وتابعت: "سأعمل على إنشاء لجنة لدعم الصحفيين المحتجزين على ذمة قضايا نشر أو أي قضايا، وهي لجنة ستقدم الدعم لهم داخل السجون، ورعاية ذويهم وأسرهم، وأيضًا ستعمل على التواصل من خلال ندوات ومشاركات مع الدولة وأساتذة الجامعات، ومعرفتهم كيفية التواصل الجيد مع المسؤولين، وهو ما يخلق نوع من التفاهم مع الدولة".



وأوضحت أنها ستعمل على إنشاء لجنة بهدف خدمة أبناء وأسرة الصحفي المتوفي، حتى يصلوا إلى سن الرشد أو الزواج، من خلال نوع من أنواع الاكتتاب، وجمع مبالغ مالية بالتطوع، وفتح حساب بنكي، والإنفاق على أسر الصحفي المتوفى وحمايتهم.



وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.