سامح شكري: الشعب الفلسطيني يستحق أن ينال حقوقه المشروعة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر وألمانيا وفرنسا والأردن يعملون على دفع عملية السلام والتوصل لإقامة الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وذلك على أساس مفاوضات بين الطرفين والتوصل لإقامة الدولة الفلسطينية من خلال حل الدولتين.





وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية كل من مصر وفرنسا والأردن وألمانيا، إلى أن هذه المجموعة ستستمر في العمل الحثيث للتوصل لهذا الهدف، وفقا لمقررات مجلس الأمن والمفاوضات التي تمت في السابق، وأهمية اسئناف المفاوضات في أقرب وقت.



