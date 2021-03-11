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سامح شكري: الشعب الفلسطيني يستحق أن ينال حقوقه المشروعة

الخميس 11/مارس/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر وألمانيا وفرنسا والأردن يعملون على دفع عملية السلام والتوصل لإقامة الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وذلك على أساس مفاوضات بين الطرفين والتوصل لإقامة الدولة الفلسطينية من خلال حل الدولتين.

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية كل من مصر وفرنسا والأردن وألمانيا، إلى أن هذه المجموعة ستستمر في العمل الحثيث للتوصل لهذا الهدف، وفقا لمقررات مجلس الأمن والمفاوضات التي تمت في السابق، وأهمية اسئناف المفاوضات في أقرب وقت.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يستحق أن ينال حقوقه المشروعة، متابعا أنهم سيعملون على إطلاق مسار المفاوضات، مطالبا بتكثيف الجهود خاصة الولايات المتحدة الأمريكية نحو دعم جهود التسوية وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وينعم الشرق الأوسط بالاستقرار.

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