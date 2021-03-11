4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ميلان في الدوري الاوروبي





أعلنت أربعة قنوات إذاعة مباراة مانشستر يونايتد ضد ميلان والتي يخوضها الفريقان على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مواجهة ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي الممتاز لكرة القدم للموسم الكروي الجديد 2020-2021.





وقبل اللقاء يسعى كل فريق لحجز تذكرة العبور للدور ربع النهائي من البطولة بعد أن حسم ميلان تأهله على حساب النجم الأحمر الصربي فيما أقصى مانشستر يونايتد العملاق الاسباني فريق نادي ريال سوسيداد.





ويمكن متابعة المباراة عبر القنوات التالية :-





قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.