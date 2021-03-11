البدري يستبعد أحمد المحمدي من معسكر المنتخب لهذا السبب

ذكرت تقارير صحفية أن الجهاز الفني لمنتخب مصر قرر استبعاد أحمد المحمدي نجم أستون فيلا الإنجليزي من قائمة اللاعبين المحترفين استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الحالي في تصفيات كأس أمم أفريقيا وأن هذا لا يقلل من إمكانياته ودوره كلاعب مهم ساهم مع المنتخب الوطني في تحقيق البطولات بالإضافة إلى التأهل لكأس العالم في روسيا 2018.





وأوضحت التقارير الصحفية أن أحمد المحمدي لاعب جيد لكن عامل السن هو السبب في عدم الاستعانة به كما أن محمد هاني نجم الأهلي يتفوق عليه في المعايير التي يتحدد على أساسها اختيار لاعب معين واستبعاد لاعب آخر.





ويسعى حسام البدري بقوة إلى النزول بمعدل أعمار لاعبي المنتخب الوطني بشكل تدريجي ومنح بعض النجوم وفي مقدمتهم محمد هاني فرصة للمشاركة مع المنتخب خاصة أن الجبهة اليمنى تعتبر صداع قوي في رأس الجهاز الفني للفراعنة خاصة مع صعوبة الاستعانة بأحمد فتحي نجم بيراميدز لنفس سبب استبعاد أحمد المحمدي.





وحسم حسام البدري قراره باختياره 6 لاعبين من أجل التواجد مع الفراعنة في معسكر مارس، وهم: محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد النني نجم آرسنال الإنجليزي وأحمد حجازي نجم اتحاد جدة السعودي ومحمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي وأحمد حسن كوكا نجم أولمبياكوس اليوناني ومصطفى محمد نجم جالاتا سراي التركي.





ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر معسكراً مغلقاً بداية من يوم 20 من شهر مارس الحالي استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية وستسافر بعثة الفراعنة إلى نيروبي يوم 22 من شهر مارس الحالي وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الكيني يوم 25 من مارس الحالي ثم تعود بعثة الفراعنة إلى القاهرة لمواجهة منتخب جزر القمر يوم 29 من الشهر نفسه.



