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إحالة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز للتحقيق بسبب تهم فساد

الخميس 11/مارس/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بإحالة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز إلى قاضي التحقيق مع 13 من المسؤولين السابقين.

 

ووجهت السلطات الموريتانية، تهمة الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير الشرعي للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز و13 من معاونيه.


وكان من أبرز التهم الموجهة ضد ولد عبد العزيز هي الفساد وغسيل الأموال، توصلت إليها شرطة الجرائم الاقتصادية من معلومات "البحث الأولي".

 

وفي وقت سابق، كشفت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني، عن عمليات فساد واسعة جرت في ظل حكم ولد عبد العزيز.

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محمد ولد عبدالعزيز تهم فساد الرئيس الموريتاني السابق

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