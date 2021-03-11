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حسين السيد يكشف سبب المشادة بينه وبين الشحات وأفشة

الخميس 11/مارس/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد حسين السيد لاعب النادي الاسماعيلي، أن فريقه قدم مباراة جيدة امام الأهلي بالدوري، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الأحمر بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. 

وقال السيد لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الاسماعيلي قدم مباراة جيدة امام الاهلي والخسارة كانت سوء توفيق.

وأردف: مباراة واحدة ستعيدنا مرة اخرى، نسعى لاعادة الفريق لمكانته الطبيعيه.

وعن الاشتباك مع الشحات وافشة قال: لم يحدث بيننا اي شيء، احنا اخوات، والشحات اعتذرلي.

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