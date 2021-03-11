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تصريح قوي من كومان بعد إقصاء برشلونة من دوري الأبطال

الخميس 11/مارس/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
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يرى المدير الفني لفريق برشلونة، رونالد كومان، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيظل مع الفريق بعد نهاية هذا الموسم، رغم خروج الفريق من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

قال كومان في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقب المباراة: "يرى ميسي أن الفريق يتطور بفضل جميع التغييرات".

وأضاف: "على وجه التحديد، لدينا لاعبون شباب يمتلكون إمكانات كبيرة، ينتظرنا مستقبل عظيم، ليس لدى ليو ميسي شك فيما يخفيه المستقبل للفريق".

وأجرى برشلونة العديد من التغييرات، وكان بإمكانه أن يفوز بمباراة الإياب على الأقل، ولكن الفريق استغل فرصة واحدة فقط سجل منها ميسي هدفاً وحيداً في الدقيقة 37، كما أهدر ميسي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أما بالنسبة للفريق الفرنسي، فقد تمكن كيليان مبابي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 30.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف المقبل.

وحاول ميسي الصيف الماضي بكل ما يملك من قوة الرحيل عن صفوف الفريق.

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