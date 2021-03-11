موسيماني يطالب اللاعبين بالتركيز في مواجهة فيتا كلوب

طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من لاعبي الفريق بإغلاق صفحة الدوري الممتاز والتركيز في مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.









وخلال المحاضرة التي عقدها قبل مران الأهلي اليوم الخميس، طالب موسيماني اللاعبين بضرورة إغلاق الملف المحلي بعدما انتهى الفريق من مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.









وتحدث المدير الفني مع لاعبي الفريق عن ضرورة التركيز فيما هو قادم، وتحديداً مباراة فيتا كلوب، وشدد لهم على أهمية الاستعداد التام لهذه المباراة؛ من أجل تقديم عرض قوي ونتيجة جيدة.









وشرح موسيماني للاعبي الأهلي بعض الأمور الفنية الخاصة بالفترة المقبلة واستعدادات الأهلي لمباراة فيتا كلوب.



