ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

بدأت المدارس الحكومية والخاصة في تدشين صور الإقرار الخاص بولي الأمر لتحمله مسئولية عدم الحضور في المدرسة خلال الفصل الدراسي الثاني.





وتم تداول صورة الإقرار علي الجروبات الرسمية للمدارس وكانت صياغته كالتالي:" أقر أنا والد التلميذ المذكور بأنه لن يحضر الي المدرسة بناء علي رغبتي الشخصية واتابع الدراسة عن بعد وذلك من خلال المنصات والقنوات التعليمية علي أن يحضر التلميذ أيام الاختبارات حسب الجدول المعلن بالمدرسة".



