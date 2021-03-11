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ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني
الخميس 11/مارس/2021 - 03:32 م
ريم محمود
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بدأت المدارس الحكومية والخاصة في تدشين صور الإقرار الخاص بولي الأمر لتحمله مسئولية عدم الحضور في المدرسة خلال الفصل الدراسي الثاني.
وتم تداول صورة الإقرار علي الجروبات الرسمية للمدارس وكانت صياغته كالتالي:" أقر أنا والد التلميذ المذكور بأنه لن يحضر الي المدرسة بناء علي رغبتي الشخصية واتابع الدراسة عن بعد وذلك من خلال المنصات والقنوات التعليمية علي أن يحضر التلميذ أيام الاختبارات حسب الجدول المعلن بالمدرسة".
ومن المقرر أن تبدأ الدراسة فى المدارس الأسبوع المقبل اختياريا، يستطيع الطالب اختيار الحضور فى المدرسة أو التعلم أونلاين، كما من المقرر أن تعلن الوزارة اليوم مقررات الفصل الدراسي الثاني.
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