وفاة مخترع شريط الكاسيت عن عمر 94 عامًا





رحل عن عالمنا لو أوتنز المخترع الهولندي، عن عمر ناهز الـ94 عامًا، كما أنه قام بتسجيل أول شريط صوتي في العالم، خلال ستينيات القرن الماضي، وأحدث تغيير وقتها في المحتوى السمعي، وذلك وفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل".



وبلغ عدد الشرائط التي تم بيعها منذ إصدارها لـ 100 مليار شريط،

ونجح الشريط السمعي "الكاسيت"، الذي تم اصداره عام 1963، في إحداث نقلة كبيرة في طريقة استماع الناس إلى الموسيقى والكتب المسجلة.



كما أنه جعل الناس يستمعون إلى الموسيقى وهم يتحركون، وقالت عائلة الراحل، أن المخترع الهولندي

لو أوتنز كان يعمل مهندسًا، وتوفي نهاية الأسبوع الماضي في بيته بمنطقة دوزيل.



وعمل المهندس الهولندي أوتنز في قسم تطوير المنتجات بشركة "فيليبس" عام 1960، لذا ساهم في تطوير الشريط بجانب زملائه.



كما أنه عرض شريط التسجيل في معرض برلين لإلكترونيات الإذاعة في الثلاثين من أغسطس 1963، حيث كان عمره حينها 37 سنة، ولم تقف مساهمة المخترع الراحل عند هذا الحد، بل أنه ساهم أيضـا في تطوير القرص المدمج أو ما يعرف بالـ«سي دي»، خلال ثمانينيات القرن الماضي.



وتم بيع حوالي ما يقرب من 200 مليار قرص مدمج في العالم، لكن هذه الأخيرة تراجعت الأقراص المدمجة، وصار الناس يحملون المحتوى المسموع عن طريق الإنترنت أو يتناقلونه بالبلوتوث، عوض شراء الأشرطة.