Advertisements

وفاة مخترع شريط الكاسيت عن عمر 94 عامًا

الخميس 11/مارس/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


رحل عن عالمنا لو أوتنز المخترع الهولندي، عن عمر ناهز الـ94 عامًا، كما أنه قام بتسجيل أول شريط صوتي في العالم، خلال ستينيات القرن الماضي، وأحدث تغيير وقتها في المحتوى السمعي، وذلك وفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل".

وبلغ عدد الشرائط التي تم بيعها منذ إصدارها لـ 100 مليار شريط،
ونجح الشريط السمعي "الكاسيت"، الذي تم اصداره عام 1963، في إحداث نقلة كبيرة في طريقة استماع الناس إلى الموسيقى والكتب المسجلة.

كما أنه جعل الناس يستمعون إلى الموسيقى وهم يتحركون، وقالت عائلة الراحل، أن المخترع الهولندي
لو أوتنز كان يعمل مهندسًا، وتوفي نهاية الأسبوع الماضي في بيته بمنطقة دوزيل.

وعمل المهندس الهولندي أوتنز في قسم تطوير المنتجات بشركة "فيليبس" عام 1960، لذا ساهم في تطوير الشريط بجانب زملائه.

كما أنه عرض شريط التسجيل في معرض برلين لإلكترونيات الإذاعة في الثلاثين من أغسطس 1963، حيث كان عمره حينها 37 سنة، ولم تقف مساهمة المخترع الراحل عند هذا الحد، بل أنه ساهم أيضـا في تطوير القرص المدمج أو ما يعرف بالـ«سي دي»، خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وتم بيع حوالي ما يقرب من 200 مليار قرص مدمج في العالم، لكن هذه الأخيرة تراجعت الأقراص المدمجة، وصار الناس يحملون المحتوى المسموع عن طريق الإنترنت أو يتناقلونه بالبلوتوث، عوض شراء الأشرطة.

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 18 ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ يوم

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ يوم

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ ساعة الا ربع

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

منذ حوالي 5 ساعات

بشري سارة فى الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

09:36 ص

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

12:16 م

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

01:30 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين