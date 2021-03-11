مواد كيميائية سبب الحادث.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع الملابس بالعبور

شهدت محافظة القليوبية منذ ساعات اندلاع حريق هائل داخل مصنع بمنطقة العبور بالمحافظة، مما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة اخرين.





وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن الواقعة:





تفاصيل الواقعة:





اندلع، اليوم الخميس، حريق هائل داخل مصنع ملابس بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.





وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع ملابس بمنطقة العبور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق.





الدفع ب11 سيارة إسعاف:





ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بـ11 سيارة إطفاء للسيطرة علي حريق مصنع بحي الشباب بمدينة العبور، بالإضافة إلى الدعم المقدم من محافظة الشرقية بـ3 سيارات إطفاء لمحاولات السيطرة على الحريق.





وقد تم فرض كردون أمنى بالمكان لمنع خطر امتداد النيران للمصانع المجاورة.





مصرع 20 شخصا وإصابة آخرين:





وأكدت المحافظة في بيان لها، أن الحريق أسفر حتى الآن عن مصرع 20 شخصا، تم نقل 16 منهم الى مستشفى السلام بالقاهرة و4 لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، كما أصيب 24 شخصا تم نقل 5 منهم لمستشفي بلبيس بالشرقية و19 لمستشفى السلام بالقاهرة، حيث قامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة علي الحريق وجاري أعمال التبريد.





أول تعليق من محافظة القليوبية:





أصدرت محافظة القليوبية، بيانا حول تداعيات حريق بإحدى مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، والذى نشب فى حوالى الساعة الحادية عشر صباح اليوم.





وأوضحت المحافظة، أن اللواء عبد الحميد الهجان تابع على مدار الساعة فور تلقيه بلاغا بنشوب حريق باحدى مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، والذى نشب فى حوالى الساعة الحادية عشر صباح اليوم والمصنع مكون من أربعة طوابق، حيث تم توجيه عدد 6 سيارات اسعاف من محافظة القليوبية وعدد 4 سيارات اسعاف من محافظات القاهرة والشرقية، كما تم توجيه عدد 11 سيارة إطفاء من القليوبية وسلم هيدروليك وعدد 2 من محافظة القاهرة و2 من محافظة الشرقية بإجمالي 15 سيارة إطفاء.





وأضافت أنه تقرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة؛ لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه.





الصحة تدفع بـ 23 سيارة إسعاف لنقل المصابين والوفيات فى حريق مصنع العبور





ومن جهة اخري، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن 19 وفاة و21 مصابا فى حادث مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، مشيرة إلى أنه تم إخلاء الجثث والمصابين على مستشفيات الخانكة والسلام العام وبلبيس وشارك فى إسعاف الحالات 23 سيارة إسعاف





مواد كيميائية وراء الحادث:





وكشفت المعاينة المبدئية للمعمل الجنائي، عن أن سبب حريق مصنع العبور هو تصاعد غازات من مواد كيماوية، في مخزن المصنع، تسببت في حدوث انفجار، وهو ما أسفر عنه ارتفاع عدد الضحايا والمصابين.





كما كشفت تحريات أجهزة الأمن أن عدد المتوفين من الرجال 14 عاملا و6 جثث سيدات.