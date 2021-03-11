محمد صلاح يزين التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا





أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا التشكيل المثالي للجولة الأولى من مرحلة الإياب لدور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.





وشهدت التشكيلة المثالية تواجد الدولي المصري محمد صلاح مهاجم الريدز في التشكيلة المثالية لإياب الدور ثمن النهائي من التشامبيونزليج بعد أن سجل هدف في فوز فريقه على لايبزيج بهدفين مقابل لا شيء.





وقالت صحيفة أوبتا أن النجم المصري محمد صلاح يعد أكثر لاعب تسجيل للأهداف بين نجوم الدوري الانجليزي هذا الموسم في جميع المسابقات برصيد خمسة وعشرين نقطة.