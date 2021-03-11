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بأغنية"بقول عادي" تامر عاشور مُتصدر تريند"يوتيوب" عقب طرحها بيومًا

الخميس 11/مارس/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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بأغنيةبقول عادي تامر عاشور مُتصدر ترينديوتيوب عقب طرحها بيومًا
مازال المطرب تامر عاشور، مُتصدر المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير " يويتوب"، وذلك بعد طرح أغنيته الجديدة"بقول عادي" بيومًا واحدًا.

وتقترب نسب مشاهدة الأغنية من المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

أغنية "بقول عادي" من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم، ألحان سامح جلال، توزيع فهد.

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