عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي





إستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على موعد عودة محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق للمشاركة في تدريبات القلعة الحمراء وذلك بعد الإيقاف الذي تعرض له على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهما.





ومن المُنتظر أن يخوض كهربا تدريبات الأهلي عقب مواجهة فيتا كلوب الكونجولي المقرر لها يوم السبت القادم لحساب مباريات الجولة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.





ويخوض كهربا خلال الوقت الحالي تدريبات بدنية بصورة فردية برفقة أخصائي التأهيل في الأهلي طارق عبدالعزيز تمهيدًا للإنتظام في التدريبات الجماعة مع زملائه.