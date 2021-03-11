الأهلي يتدرب السبت قبل السفر للكونغو

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق سيخوض تدريباته في التاسعة من صباح بعد غد، السبت، على ملعب التتش قبل بدء رحلة الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.

وقال عبد الحفيظ إن الأهلي بدأ ظهر اليوم الاستعداد لمواجهة فيتا كلوب دون الحصول على راحة عقب مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري الممتاز والتي حسمها الأهلي لصالحه بثنائية نظيفة.

وأوضح مدير الكرة أن الفريق سيحصل على راحة من التدريبات غداً على أن يتدرب صباح السبت ثم يتجه إلى مطار القاهرة؛ لبدء رحلة الكونغو على متن طائرة خاصة.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب 16 مارس الجاري في الكونغو ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.