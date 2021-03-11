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المغرب يصادق على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

الخميس 11/مارس/2021 - 03:42 م
المغرب
المغرب
وكالات
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صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قررت المغربية، تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد إلى غاية 10 فبراير في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 439193.

 

وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7388، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 24301.

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