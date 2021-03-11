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جدول الدوري المصري عقب فوز الأهلي على "الدراويش"

الخميس 11/مارس/2021 - 03:43 م
جدول الدوري المصري
جدول الدوري المصري
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جدول الدوري المصري ، فاز النادي الأهلي ، على نظيره الإسماعيلي يوم أمس الأربعاء، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الـ12 من المسابقة.

جدول الدوري المصري

وتغلب فريق الأهلي على الدراويش بهدفين دون رد، سجلهما في شوط المباراة الثاني لاعبيه صلاح محسن وبانون ليعزز الوصافة في ترتيب جدول الدوري المصري.

مباريات الأهلي وجدول الدوري المصري

ولعب الأهلي 11 مباراة جمع خلالهم 27 نقطة وضعته في المرتبة الثانية من جدول الدوري المصري حيث فاز في 8 مناسبات وتعادل في 3 أخرى.

متصدر جدول الدوري المصري

وعلى جانب آخر، يواجه فريق الزمالك متصدر جدول الدوري المصري نادي سيراميكا كليوباترا، ضمن لقاءات الجولة الـ15 بمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر الزمالك جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة، جمها من 13 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات وخسر واحدة، بينما انتهت 3 جولات له بالتعادل.

وصافة جدول الدوري المصري

وعزَز النادي الأهلي مركزه الثاني في جدول الدوري المصري بعد تغلبه عن جدارة واستحقاق، على فريق الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في المبارة التي لعبت يوم امس الأربعاء.

الأهلي و جدول الدوري المصري

واحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري المصري برصيد 27 نقطة من 11 جولة فاز في 8 لقاءات وتعادل في ثلاثة، إلا أنه يتبقى له 3 جولات مؤجلة، تضمن له الصدارة حال فوزه.

فوز الأهلي و جدول الدوري المصري

وفاز الأهلي على منافسه الإسماعيلي في المباراة التي لعبت ضمن مبارايات الأسبوع الـ12 ليعزز وثافته في جدول الدوري المصري بهدفين نظيفين سجلهما بانون من ركلة جزاء، وصلاح محسن من مجهود فردي كبير.

صدارة جدول الدوري المصري 

ويتصدر الزمالك جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة، ويلتقي اليوم نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الـ15 حيث يأمل في توسيع الفارق بينه وبين النادي الأهلي.

جدول الدوري المصري وموقف الدراويش

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ11 ليحتل المركز الـ16 من جدول الدوري المصري بعد لعبه 15 جولة، وهو نفس رصيد نقاط الإنتاج الحربي الذي يقع في المرتبة 17.

جدول الدوري المصري

الزمالك   30

الأهلي   27 

الأهرام   25

المقاصة   24

إنبي      23  

المصري   22

الاتحاد السكندري 22

سيراميكا   21

الجونة    21

سموحة  19

غزل المحلة  19

أسوان   17

المقاولون   15

البنك الأهلي  14

طلائع الجيش  13

الإسماعيلي  10

الإنتاج الحربي 10

وادي دجلة  9



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