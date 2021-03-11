موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

محمد الدمتناوي

حقق نادي مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره ساوثهامبتون، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف مانشستر سيتي كل من كيفين دي بروين (هدفين) ورياض محرز (هدفين) وإلكاي جوندوجان (هدف)، بينما سجل هدفي ساوثهامبتون براوس وفرد آدمز.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 68، يحتل بها صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 33 في المركز الرابع عشر.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره فولهام، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.