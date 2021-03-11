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بعد منحها الترخيص الطارئ.. تعرف على اللقاحات الأربعة التي تستخدمها مصر

الخميس 11/مارس/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ظل توسع حملات تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، أعلنت هيئة الدواء المصرية، منح رخصة الاستخدام الطارئ حتى الآن لأربعة لقاحات، فضلًا عن لقاحان يتم تقييمهما ليحصلا على الرخصة ذاتها.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن اللقاحات الأربعة التي منحتها مصر رخصة الاستخدام الطارئ.

الاستخدام الطارئ للقاحات الأربعة
منحت هيئة الدواء المصرية رخصة الاستخدام الطارئ لأربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، والتي تضمنت لقاح سينوفارم الصينى ولقاح سبوتنيك V الروسى ولقاح كوفيشيلد أسترازنيكا إنتاج معهد سيرم الهندى ولقاح أسترازينيكا AZD 1222 المستورد من كوريا الجنوبية.

لقاح سينوفارم
لا توجد أي آثار جانبية للقاح سينوفارم الصيني، حيث أثبت مأمونية عالية، ووصلت فعاليته بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

لقاح أسترازينيكا AZD 1222
يعتبر لقاح أسترازينيكا ثاني لقاح يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بعد "سينوفارم" الصيني، حيث يمنح فاعلية تبلغ 90% بعد تلقى الجرعتين.

سبوتينك V
ووصلت فعالية لقاح سبوتينك-في الروسي بنسبة 92٪ في حماية الناس من فيروس كوفيد-19، وفقًا للنتائج.

واستطاعت وزارة الصحة الروسية، الحصول على ترخيص في 30 يونيو الماضي، لإجراء الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف، الذي صممه مركز (جيمالي) بالتعاون مع (معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48) التابع لوزارة الدفاع.

وكانت وزارة الصحة، أطلقت الموقع الإلكتروني الرسمى الخاص بها، يوم 28 من شهر فبراير الماضي، لحجز المواطنين لقاحات كورونا، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مروجى الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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