Advertisements

قصف تركي يستهدف قرى ومواقع كردية في سوريا

الخميس 11/مارس/2021 - 03:50 م
قصف جوي - أرشيفية
قصف جوي - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت القواعد العسكرية التركية في منطقة درع الفرات، اليوم الخميس، قصف محيط مطار منغ العسكري، ومنطقة تل رفعت ومحور مرعناز والشيخ عيسى في مناطق القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية.

 

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها ساتهدفت أمس الأربعاء، محيط بلدة تل رفعت وقرية شيخ عيسى وبيلونية وعلقمية،  في مناطق سيطرة الأكراد، في ريف حلب الشمالي، بعد مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا، في قصف متبادل مع القوات الكردية التي حاولت التسلل إلى مواقع متقدمة للفصائل الموالية لتركيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نركيا مواقع كردية قصف تركي سوريا

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ يوم

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 7 ساعات

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

بشري سارة فى الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

قصف تركي يطال مناطق الأكراد شمال حلب

العراق: جرحى بقصف تركي في إقليم كردستان

اشتباكات عنيفة بين قسد وموالين لتركيا بسوريا

المرصد السوري: اشتباكات بين "قسد" والفصائل الموالية لتركيا في الحسكة

قصف تركي يستهدف القوات الكردية في شمال سوريا

قصف تركي على مطار "منج" العسكري في سوريا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

09:36 ص

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

12:16 م

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

01:30 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين