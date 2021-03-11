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قصف تركي يستهدف قرى ومواقع كردية في سوريا
الخميس 11/مارس/2021 - 03:50 م
وكالات
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أعلنت القواعد العسكرية التركية في منطقة درع الفرات، اليوم الخميس، قصف محيط مطار منغ العسكري، ومنطقة تل رفعت ومحور مرعناز والشيخ عيسى في مناطق القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية.
وكانت القوات التركية
والفصائل الموالية لها ساتهدفت أمس الأربعاء، محيط بلدة تل رفعت وقرية شيخ عيسى وبيلونية
وعلقمية، في مناطق سيطرة الأكراد، في ريف حلب
الشمالي، بعد مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا، في قصف متبادل مع القوات الكردية
التي حاولت التسلل إلى مواقع متقدمة للفصائل الموالية لتركيا.
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