أيمن أشرف يواصل التأهيل على هامش مران الأهلي

خاض أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا تأهيليا منفردا على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم، الخميس، على ملعب التتش.





ولم يشارك أيمن أشرف في المران الجماعي واكتفى بخوض برنامج تأهيلي على هامش المران.





وبدأ الأهلي ظهر اليوم الاستعداد لمباراة فيتا كلوب المقرر لها 16 مارس الجاري في الكونغو في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.