صندوق تحيا مصر يسلم 15 فتاة تجهيزات الزواج من "دكان الفرحة" بمطروح

أقام صندوق تحيا مصر، ظهر اليوم، احتفالية بحديقة كليوبترا في محافظة مطروح، لتسليم 15 فتاة تجهيزات الزواج، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة دكان الفرحة، إحدى مبادرات الصندوق لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.





وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن احتفالية اليوم تأتي في إطار التنسيق بين مبادرات الصندوق ومبادرة حياة كريمة لتنفيذ مجموعة من أنشطة الحماية الاجتماعية، التي من شأنها ضمان تحسين ظروف معيشة الفئات المستحقة، وتخفيف عبء تجهيز فتياتهم عن كاهلهم.





وأضاف أن كل مستفيدة من مبادرة دكان الفرحة تحصل على ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواة –طقم أدوات طهي- شنطة مستحضرات عناية شخصية- شنطة مستحضرات تجميل، مشيرا إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي ليتم التقييم من خلالها، وهي:





ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عام.

أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

ألا تكون قد سبق لها الزواج.

التميز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم.





كما يتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقري والنجوع رصد الفتيات الفقيرات واللاتي لديهم عقبة في إتمام الزواج.





وأوضح عبد الفتاح أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام 2019، حيث تعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.





ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توزيع نحو 600 ألف قطعة ملابس استفاد منها ما يقرب من 230 ألف مواطن، كما تم توزيع عدد من الدراجات على الأطفال لنشر الفرحة بينهم خلال تواجدهم مع أسرهم في هذه المعارض.



