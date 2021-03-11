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تعرف على تفاصيل حفل تامر حسني بالتجمع الخامس

الخميس 11/مارس/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تعرف على تفاصيل حفل تامر حسني بالتجمع الخامس
يستعد النجم تامر حسني، لإحياء حفل غنائي على هامش إطلاق إحدى شركات المحمول المتعاقد معها نجم الجيل كوجهة إعلانية إصدار جديد من الهاتف.

يُعقد الحفل يوم الأحد المقبل بأحد فنادق التجمع الخامس.

في سياق آخر، يستعد النجم تامر حسني، لطرح أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان"غني وسمعني" وهي الأغنية الدعائية لإحدى شركات المحمول، وسيتم عرض الأغنية من خلال إعلان دعائي صوره حسني، كفيديو كليب خلال الأسابيع القليلة الماضية.


الأغنية من كلمات وألحان أحمد الروبي، وتوزيع علي فتح الله، والإعلان من إخراج هادي الباجوري.

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