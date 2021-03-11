تعرف على تفاصيل حفل تامر حسني بالتجمع الخامس

يُعقد الحفل يوم الأحد المقبل بأحد فنادق التجمع الخامس.



في سياق آخر، يستعد النجم تامر حسني، لطرح أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان"غني وسمعني" وهي الأغنية الدعائية لإحدى شركات المحمول، وسيتم عرض الأغنية من خلال إعلان دعائي صوره حسني، كفيديو كليب خلال الأسابيع القليلة الماضية.





الأغنية من كلمات وألحان أحمد الروبي، وتوزيع علي فتح الله، والإعلان من إخراج هادي الباجوري.



