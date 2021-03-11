محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.9 %

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، لشهادة إتمام التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنسبة نجاح 98.9 % وبلغ عدد المقيدين ١٧٤٧٦٠ طالبا وطالبة حضر منهم الامتحان ١٧٠ ألف طالب وطالبة.





كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٩٤ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.8%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠%، والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٨٣%.





وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة اضغط هنا بإدخال رقم الجلوس.





واجتاز الطلاب امتحانًا مجمعًا في الترم الأول ونتيجته لا تضاف للمجموع ولكن يجب اجتيازه وبه نجاح ورسوب، واجتياز الطالب للامتحان المجمع يعد شرطًا أساسيًا حتى يستطيع أن يؤدى امتحان نهاية العام الدراسي والمجموع بالكامل لطالب الشهادة الإعدادية سيتم تحديده من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني الذي سيتم التنسيق على أساسه للمرحلة الثانوية.





وفى حالة عدم اجتياز الطالب خلال الامتحان المجمع، أو حصول هذا الطالب على مجموع ٥٠% أو أكثر في ورقة الامتحان، ولكنه حصل على أقل من ٢٥% في مادة من أصل الخمس مواد يجب عليه أن يؤدى امتحان آخر تكميلي في المواد التي حصل فيها على مجموع منخفض ليسمح له بأداء امتحان الترم الثاني .