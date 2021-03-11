الاتحاد الأوروبي يوافق على اعتماد لقاح "جونسون آند جونسون"

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على اعتماد لقاح "جونسون آند جونسون"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيدعو وزارة الصحة لإنتاج مئة مليون جرعة إضافية من لقاح جونسون أند جونسون.

وكانت السلطات الأمريكية، أجازت استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا للبالغين.

وقد وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.