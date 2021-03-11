Advertisements

الاتحاد الأوروبي يوافق على اعتماد لقاح "جونسون آند جونسون"

الخميس 11/مارس/2021 - 03:59 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات
Advertisements

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على اعتماد لقاح "جونسون آند جونسون"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

 وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيدعو وزارة الصحة لإنتاج مئة مليون جرعة إضافية من لقاح جونسون أند جونسون.

 

وكانت السلطات الأمريكية، أجازت استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا للبالغين.

 

وقد وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

 

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح جونسون آند جونسون لقاح جونسون فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي

أخبار تهمك

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ يوم

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

منذ حوالي 5 ساعات

بشري سارة فى الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ يوم

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ 43 دقيقة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

تعاقد مع الدول المصنعة.. مصر تحظى بنصيب الأسد في جرعات لقاحات كورونا

بعد نجاح فاعليتهم.. هل حجزت مصر لقاحات كورونا؟

تفاصيل نقل أول جرعات لقاح فايزر لدول العالم

المنافسة تشتد.. فاعلية لقاحات كورونا المرتقبة

بايدن: سنوزع 100 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا خلال 100 يوم من إدارتي

"فاوتشي" يرجح الموافقة على لقاح "جونسون آند جونسون" بداية الشهر المقبل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

09:36 ص

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

12:16 م

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

01:30 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين