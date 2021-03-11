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هل تجوز الصلاة في حالة الإدمان؟.. مبروك عطية يُجيب

الخميس 11/مارس/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
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أجاب دكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على سؤال تلقاه من أحد متابعيه مفاداه "هل تجوز الصلاة في حالة الإدمان؟"، على النحو التالي.

وأكد عطية عبر فيديو نشره على قناته الرسمية على يوتيوب على حرمة الإدمان في شتى أحواله سواء كان صاحبه يصلي أو لا.

واستشهد بقول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ"، وكانت هذه الآية في بداية مراحل تحريم الخمر وانتهت بتحريمها في الصلاة وقبل الصلاة وبعدها وفي أي وقت.

وقال الله  تعالى في كتابه العزيز: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

وقال الدكتور مبروك عطية إنه لا أحد يصلي في حال الإدمان ولا يدمن اصلا سواء كان مصليًا أو تاركًا للصلاة، مشيرا إلى أن الادمان كالزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى وغيرها، فهذه محرمات الصلاة تعين الإنسان على التخلص منها.

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