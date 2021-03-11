ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل منافسات الجولة المقبلة

مازال يتصدر نجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو جدول هدافي الدوري الإيطالي الممتاز، وذلك على الرغم من عدم تسجيله في الجولة السادسة والعشرين خلال مواجهة لاتسيو.

ويأتي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان في وصافة ترتيب الكالتشيو، على الرغم أيضًا من عدم تسجيله في الجولة نفسها أمام أتالانتا.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-

1- كريستيانو رونالدو.. 20 هدف.

2- روميلو لوكاكو .. 18 هدف.

3- لويس مورييل .. 15 أهداف

4- زلاتان إبراهيموفيتش.. 14 هدف.

5- ايموبيلي.. 14 هدف.

6- لاوتارو مارتينيز .. 13 أهداف

7- جواو بيديو غلفاو .. 13 هدف

8- لورنزو إنسيني .. 13 أهداف

9- أندريا بيلوتي.. 11 أهداف

10- فرانشيسكو كابوتو .. 11 أهداف