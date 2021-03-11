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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل منافسات الجولة المقبلة
الخميس 11/مارس/2021 - 04:01 م
غدير احمد
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مازال يتصدر نجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو جدول هدافي الدوري الإيطالي الممتاز، وذلك على الرغم من عدم تسجيله في الجولة السادسة والعشرين خلال مواجهة لاتسيو.
ويأتي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان في وصافة ترتيب الكالتشيو، على الرغم أيضًا من عدم تسجيله في الجولة نفسها أمام أتالانتا.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1- كريستيانو رونالدو.. 20 هدف.
2- روميلو لوكاكو .. 18 هدف.
3- لويس مورييل .. 15 أهداف
4- زلاتان إبراهيموفيتش.. 14 هدف.
5- ايموبيلي.. 14 هدف.
6- لاوتارو مارتينيز .. 13 أهداف
7- جواو بيديو غلفاو .. 13 هدف
8- لورنزو إنسيني .. 13 أهداف
9- أندريا بيلوتي.. 11 أهداف
10- فرانشيسكو كابوتو .. 11 أهداف
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