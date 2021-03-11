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أخبار سارة في الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب

الخميس 11/مارس/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي أخبارا سعيدة قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام فيتا كلوب الكونغولي.

ويواجه الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أول هذه الأخبار هو تأكد جاهزية طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأحمر بعد التعافي من الإصابة بالتواء في الكاحل والذي تعرض له خلال مباراة الأهلي أمام فريق فيتا كلوب في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ثاني هذه الأخبار هو جاهزية أيمن أشرف بعد غياب اللاعب عن مباراة الأهلي أمس أمام نظيره الإسماعيلي لشكواه من ألم في الركبة حيث أصبح اللاعب جاهزا للمباراة المقبلة أمام فيتا كلوب.


ثالث هذه الأخبار السارة للأهلي هو تأكد جاهزية علي معلول الظهير الأيسر بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية حيث يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بعد غد السبت

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