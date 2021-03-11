الأردن تطلق نافذة استثمارية جديدة للمناطق الحرة

أعلن رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية الدكتور خلف الهميسات، عن إطلاق نافذة استثمارية جديدة لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين في مكتب الادارة الواقع في عمان شارع زهران – الدوار السابع.





وبحسب بيان للمجموعة اليوم الخميس، اشار الهميسات إلى أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لاستراتيجية المجموعة بضرورة توفير التسهيلات الاستثمارية الممكنة التي يحتاجها المستثمر، موكداً دور المجموعة في خلق بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين، إضافة إلى سعيها الدائم في تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات لتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال في المناطق الحرة والمناطق التنموية.





بدوره، أكد مدير عام المناطق الحرة عبدالحميد الغرايبة، أن النافذة الجديدة ستعمل على تنفيذ جميع إجراءات اصدار عقود الايجار ورخصة ممارسة نشاط تجاري، إضافة الى متابعة تنفيذ معاملات تسجيل وترخيص الشركات لدى مسجل الشركات في المناطق الحرة العامة والمعاملات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية.