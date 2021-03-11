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ترتيب الدوري الإيطالي قبل منافسات الجولة القادمة
الخميس 11/مارس/2021 - 04:09 م
غدير احمد
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يتصدر فريق إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم برصيد 62 نقطة، وذلك بعد مرور 26 جولة من عمر البطولة.
ويأتي ميلان في وصافة الترتيب برصيد 56 نقطة، بفارق أربع نقاط عن صاحب المرتبة الثالثة فريق يوفنتوس.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1 – إنتر ميلان 62 نقطة.
2 – ميلان 56 نقطة.
3- يوفنتوس 52 نقاط.
4 – روما 50 نقطة.
5 – أتالانتا 49 نقطة.
6- نابولي 47 نقطة.
7– لاتسيو 43 نقطة.
8– هيلاس فيرونا 38 نقطة.
9 – ساسولو 36 نقطة.
10 – سامبدوريا 32 نقطة.
11 – أودينيزي 32 نقطة.
10 – بولونيا 28 نقطة.
13 – جنوى 27 نقطة.
14 – سبيزيا 26 نقطة.
15 – فيرونتينا 26 نقطة.
16 – بينفينتو 26 نقطة.
17 – كالياري 22 نقاط.
18 – تورينو 20 نقاط.
19 – بارما 16 نقاط.
20 – كروتوني 15 نقطة.
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