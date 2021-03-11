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ترتيب الدوري الإيطالي قبل منافسات الجولة القادمة

الخميس 11/مارس/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
غدير احمد
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يتصدر فريق إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم برصيد 62 نقطة، وذلك بعد مرور 26 جولة من عمر البطولة.
ويأتي ميلان في وصافة الترتيب برصيد 56 نقطة، بفارق أربع نقاط عن صاحب المرتبة الثالثة فريق يوفنتوس.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1 – إنتر ميلان 62 نقطة.
2 – ميلان 56 نقطة.
3- يوفنتوس 52 نقاط.
4 – روما 50 نقطة.
5 – أتالانتا 49 نقطة.
6- نابولي 47 نقطة.
7– لاتسيو 43 نقطة.
8– هيلاس فيرونا 38 نقطة.
9 – ساسولو 36 نقطة.
10 – سامبدوريا 32 نقطة.
11 – أودينيزي 32 نقطة.
10 – بولونيا 28 نقطة.
13 – جنوى 27 نقطة.
14 – سبيزيا 26 نقطة.
15 – فيرونتينا 26 نقطة.
16 – بينفينتو 26 نقطة.
17 – كالياري 22 نقاط.
18 – تورينو 20 نقاط.
19 – بارما 16 نقاط.
20 – كروتوني 15 نقطة.

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