موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب جمهور مانشستر سيتي مباريات فريقهم القادمة، أمام فولهام، في الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى "السيتيزين" إلى مواصلة الانتصارات.





مباراة مانشستر سيتي





ويلعب مانشستر سيتي متتصدر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فولهام صاحب المركز الـ18 في مسابقة "البريمير ليج" وهو ما يرجح كافة رفاق بيب جوارديولا.





مانشستر سيتي متصدر البريمير ليج





ويدخل فريق مانشستر سيتي مباراة فولهام المرتقبة وهو في جعبته 68 نقطة ضمنت له صدارة الترتيب بفارق كبير عن فريق مانشستر يونايتد أقرب المنافسين.





فوز مانشستر سيتي





وفاز فريق مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في 21 لقاء بينما تلقى الهزيمة في 3 مباريات، وتعادل في 5 أخرى.





موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام





ويلاقي مانشستر سيتي نظيره فولهام يوم السبت المقبل الموافق الـ13 من مارس 2021، في تمام الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت السعودية.





القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي وفولهام





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية صاحبة الحقوق الحصرية للبث، عن إذاعة مباراة مانشستر سيتي وفولهام عبر قناةBEIN SPORT HD 1.





مانشستر سيتي يسحق ساوثهامبتون





وحقق فريق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً يوم أمس على نظيره ساوثهامبتون بـ5 أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت يوم أمس الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ33 من "البريمير ليج"، وسجل الأهداف كيفين دي بروين ومحرز بواقع هدفين لكل لاعب، وجوندوجان.







