Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الخميس 11/مارس/2021 - 04:07 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
Advertisements
يترقب جمهور مانشستر سيتي مباريات فريقهم القادمة، أمام فولهام، في الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى "السيتيزين" إلى مواصلة الانتصارات.

مباراة مانشستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي متتصدر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فولهام صاحب المركز الـ18 في مسابقة "البريمير ليج" وهو ما يرجح كافة رفاق بيب جوارديولا.

مانشستر سيتي متصدر البريمير ليج

ويدخل فريق مانشستر سيتي مباراة فولهام المرتقبة وهو في جعبته 68 نقطة ضمنت له صدارة الترتيب بفارق كبير عن فريق مانشستر يونايتد أقرب المنافسين.

فوز مانشستر سيتي

وفاز فريق مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في 21 لقاء بينما تلقى الهزيمة في 3 مباريات، وتعادل في 5 أخرى.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام

ويلاقي مانشستر سيتي نظيره فولهام يوم السبت المقبل الموافق الـ13 من مارس 2021، في تمام الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي وفولهام

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية صاحبة الحقوق الحصرية للبث، عن إذاعة مباراة مانشستر سيتي وفولهام عبر قناةBEIN SPORT HD 1.

مانشستر سيتي يسحق ساوثهامبتون

وحقق  فريق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً يوم أمس على نظيره ساوثهامبتون بـ5 أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت يوم أمس الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ33 من "البريمير ليج"، وسجل الأهداف كيفين دي بروين ومحرز بواقع هدفين لكل لاعب، وجوندوجان.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة مانشستر سيتي القادمة مانشستر سيتي وفولهام مانشستر سيتي وساوثهامبتون مانشستر سيتي ترتيب مانشستر سيتي

أخبار تهمك

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

منذ حوالي 5 ساعات

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بشري سارة فى الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس.. وفوز إيفرتون وفولهام في البريمير ليج

تعرف على مباريات اليوم الأحد 7/ 3/ 2021 والمواعيد والقنوات الناقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

09:36 ص

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

12:16 م

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

01:30 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين