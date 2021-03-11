جامعة المنوفية تتأهل لدور ال16 في بطولة العاملين بالمصالح الحكومية في رأس البر ال





شهدت فعاليات اليوم الأول من بطولة تنس الطاولة للعاملين بالحكومة والمقامة في رأس البر فوز فريق جامعة المنوفيه على نظيرة فريق جامعة أسيوط بنتيجة 0/2 في الجولة الأولى .



واسفرت الجولة الثانية عن فوز جامعة المنوفية على جامعة قنا 0/2 .



وبذلك تأهلت جامعة المنوفية لدور ال16 ويمثل فريق جامعة المنوفيه كلا من إيهاب رمضان ويسري نور الله و مسعد صبري.



وتشارك جامعة المنوفية في البطولة تخت رعاية الدكتور عاظ ل مبارك رئيس الجامعة في المجموعة الخامسة التي تضم فرق جامعات اسيوط وقنا والجيزة خلال الفترة من 9 حتى 15 مارس الحالي.