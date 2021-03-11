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جامعة المنوفية تتأهل لدور ال16 في بطولة العاملين بالمصالح الحكومية في رأس البر ال
الخميس 11/مارس/2021 - 04:13 م
الفجر الرياضي
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شهدت فعاليات اليوم الأول من بطولة تنس الطاولة للعاملين بالحكومة والمقامة في رأس البر فوز فريق جامعة المنوفيه على نظيرة فريق جامعة أسيوط بنتيجة 0/2 في الجولة الأولى .
واسفرت الجولة الثانية عن فوز جامعة المنوفية على جامعة قنا 0/2 .
وبذلك تأهلت جامعة المنوفية لدور ال16 ويمثل فريق جامعة المنوفيه كلا من إيهاب رمضان ويسري نور الله و مسعد صبري.
وتشارك جامعة المنوفية في البطولة تخت رعاية الدكتور عاظ ل مبارك رئيس الجامعة في المجموعة الخامسة التي تضم فرق جامعات اسيوط وقنا والجيزة خلال الفترة من 9 حتى 15 مارس الحالي.
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