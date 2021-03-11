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تعليم حائل يختتم البرنامج التوعوي " نحو تقنية آمنة " ‏ ‏

الخميس 11/مارس/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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اختتمت إدارة تعليم حائل ‏اليوم , البرنامج التوعوي تحت عنوان " نحو تقنية آمنة " , الذي استهدف الطلبة في ‏المرحلتين المتوسطة والثانوية عبر سلسلة متواصلة من اللقاءات ‏الافتراضية قدمها العديد من الخبراء والتربويين.‏

 

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم حائل ( بنين ) فواز النعام ‏أهمية هذه البرامج للطلاب والطالبات في تحصينهم ضد الأخطار ‏المحيطة بهم وتبصيرهم بالاستخدام الأمثل للتقنية نظرًا لقضائهم أغلب ‏أوقاتهم خلف أجهزتهم الذكية ما بين تعليم عن بعد واستخدام وسائل ‏التواصل المختلفة إضافة إلى نشر الوعي بالجرائم المعلوماتية وما يترتب ‏عليها من عقوبات وكيفية حماية الأجهزة من الاختراقات والحفاظ على ‏الخصوصية .‏

 

من جهتها أبانت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم حائل ( بنات ) نوير ‏الشمري أن البرنامج يهدف إلى توعوية الطلبة حول الاستخدام الآمن ‏للتقنية الحديثة وتعزيز قيم الرقابة الذاتية لديهم وحمايتهم من الانحرافات ‏الفكرية التي قد تنتشر عبر وسائل التواصل الإلكتروني . ‏

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تعليم حائل الثانويه

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