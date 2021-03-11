اليوم.. راموس يتحدث عن أزمته مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني سوف يخرج عن صمته اليوم الخميس وسط شكوك حول مستقبله مع الملكي.

وأفادت شبكة Deportes Cuatro الإسبانية بأن راموس سيتحدث الساعة الخامسة مساءً بتوقيت إسبانيا لتقديم فيلمه الوثائقي وفي الساعة السابعة مساءً سيلتقي مع اليوتيوبر إيباي يانوس على قناته على. Twitch

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن راموس التزم الصمت منذ 2 سبتمبر الماضي عندما ظهر أمام وسائل الإعلام على هامش مباراة ألمانيا واسبانيا، ومنذ ذلك الحين انتشرت الشائعات حول مستقبله مع الملكي.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن راموس ينوي الإجابة بصراحة على جميع الأسئلة المتعلقة بمستقبله في ريال مدريد علماً بأن النجم الإسباني حريص جداً على الإستمرار والإعتزال في صفوف الملكي.

وألمحت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد كان قد قدم عرضاً للنجم الإسباني لمدة موسم مع وجود بند خيار التجديد لموسم إضافي بالإضافة إلى تخفيض راتبه الحالي بنسبة 10% بسبب جائحة وباء فيروس كورونا.