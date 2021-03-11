Advertisements

اليوم.. راموس يتحدث عن أزمته مع ريال مدريد

الخميس 11/مارس/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني سوف يخرج عن صمته اليوم الخميس وسط شكوك حول مستقبله مع الملكي.

وأفادت شبكة Deportes Cuatro الإسبانية بأن راموس سيتحدث الساعة الخامسة مساءً بتوقيت إسبانيا لتقديم فيلمه الوثائقي وفي الساعة السابعة مساءً سيلتقي مع اليوتيوبر إيباي يانوس على قناته على. Twitch

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن راموس التزم الصمت منذ 2 سبتمبر الماضي عندما ظهر أمام وسائل الإعلام على هامش مباراة ألمانيا واسبانيا، ومنذ ذلك الحين انتشرت الشائعات حول مستقبله مع الملكي.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن راموس ينوي الإجابة بصراحة على جميع الأسئلة المتعلقة بمستقبله في ريال مدريد علماً بأن النجم الإسباني حريص جداً على الإستمرار والإعتزال في صفوف الملكي.

وألمحت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد كان قد قدم عرضاً للنجم الإسباني لمدة موسم مع وجود بند خيار التجديد لموسم إضافي بالإضافة إلى تخفيض راتبه الحالي بنسبة 10% بسبب جائحة وباء فيروس كورونا.

أخبار تهمك

فوز فاركو والحرس والبلدية ودكرنس والمنصورة في جولة المشاكل والاعتراضات بالقسم الثاني

منذ نصف ساعة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 20 ساعة

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

من أين يحصل الأمير هاري وميجان على الأموال بعد عزلهم من العائلة المالكة؟

منذ نصف ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ يوم

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:32 م

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

03:40 م

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

09:36 ص

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

12:16 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين