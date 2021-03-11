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الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية غرب تعز

الخميس 11/مارس/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
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تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية غرب تعز، عقب تكبيد الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.


وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس، أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية حررت منطقة "الكويحة" والطوير الأعلى في جبهة مقبنة غرب تعز، مشيرًا إلى أن قوات الجيش التحمت مع بعضها في جبهتي مقبنة والكدحة بمنطقة الطوير الأعلى وسط تقدم متسارع.

وكانت القوات المشتركة قد أعلنت اليوم تقدمها في أولى مناطق مديرية المعافر (غرب محافظة تعز) بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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