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سعر ومواصفات سيارة أوبل استرا موديل 2021

الخميس 11/مارس/2021 - 04:57 م
سيارة أوبل استرا موديل 2021
سيارة أوبل استرا موديل 2021
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تعتبر شركة أوبل نم الشركات التي تبلي بلاءً حسنا في السوق المصرية، ويرغب الكثيرون في اقتناء السيارات التي تنتجها ولاسيما أسترا، والتي تتمتع بالعديد من المواصفات ولاسيما بعد طرحها موديل 2021.

سعر سيارة أوبل استرا موديل 2021

وتقدم سيارة أوبل استرا موديل 2021 للجماهير بفئة واحدة "إتش إل"، والتي يبلغ سعرها في الأسواق الحلية المصرية، 304990 جنيهاً مصرياً.

مواصفات سيارة أوبل استرا موديل 2021

وتتمتع سيارة أوبل استرا موديل 2021 بالعديد من المزايا، حيث تقدم بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات "أتوماتيك".

سرعات سيارة أوبل استرا موديل 2021

 وتتسارع سيارة أوبل استرا موديل 2021 من خلال منظومة الجر الأمامية بها، من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.2 ثانية، كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

سيارة أوبل استرا موديل 2021 ووسائل الأمان

وتقدم سيارة أوبل استرا موديل 2021 بوسائل أمان عالية حيث تتمتع بوسائد هوائية وأنظمة فرامل مانعة للانغلاق "آه بي إس"، وتوزيع الكتروني EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات، وفرامل يد كهربائية.، إلى جانب النظام الترفيهي المزودة به من السماعات والراديو ومداخل "USB"، وشاشة وسائط 7 بوصة.

مزايا سيارة أوبل استرا موديل 2021 

كما أن سيارة أوبل استرا موديل 2021 بها حساسات خلفية ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية، ومثبت سرعة، والنظام ركن السيارات الذكي، ومكييف هواء أتوماتيك مزدوج المناطق.

جنوط سيارة أوبل استرا موديل 2021

وتتاح سيارة أوبل استرا موديل 2021 للجمهور بجنوط رياضية 16 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية مع خاصية الطي الكهربائي، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعجلة القيادة قابلة للضبط والامالة مع خاصية التحكم في مستوى الصوت "تحكمات تارة".

للمرة الثالثة.. زيادة أسعار أوبل "استرا" موديل 2021 في مصر ( | مصراوى

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مواصفات وأسعار "أوبل أسترا" موديل 2021 في السوق المصري


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