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أول تعليق من الأمير ويليام على مقابله هاري وميجان النارية

الخميس 11/مارس/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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قال دوق كامبريدج إن أفراد العائلة المالكة "ليسوا عائلة عنصرية أبدًا" في تعليقاته الأولى بعد اتهامات دوق ودوقة ساسكس في مقابلة تلفزيونية.

وصرح الأمير ويليام أيضًا أنه لم يتحدث إلى شقيقه بعد، لكنه سيفعل ذلك.

وعلقت ميجان والأمير هاري إن أحد أفراد العائلة المالكة أعرب عن قلقه بشأن "مدى سواد" بشرة ابنهما أرشي.

وذكر قصر باكنغهام في وقت سابق إن الادعاء "مثير للقلق" ولكن سيتم التعامل معه على انفراد.

وقال القصر في بيان إن "الذكريات قد تختلف" لكن دوق ودوقة ساسكس "سيكونون دائما أفراد عائلات محبوبين للغاية".

وخلال زيارة لمدرسة في ستراتفورد، شرق لندن، يوم الخميس، سأل أحد المراسلين الأمير ويليام: "هل العائلة المالكة عائلة عنصرية يا سيدي؟"

أجاب الدوق: "نحن لسنا عائلة عنصرية".

ولدى سؤاله عما إذا كان قد تحدث إلى الأمير هاري منذ مقابلة أوبرا، قال الأمير ويليام: "لا، لم أتحدث معه بعد ولكني سأفعل".

وقالت مراسلة بي بي سي الملكية، سارة كامبل، إن الأمير تشارلز كان سيتجنب الأسئلة حول المقابلة - لكن "من الواضح أن الأمير ويليام شعر بقوة كافية ليشعر أنه يتعين عليه معالجة القضية وقد فعل ذلك بشكل مباشر تمامًا".

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