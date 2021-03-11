الزمالك يكشف موعد الإعلان عن تعيين كارتيرون مديرا فنيا للفريق

حسمت اللجنة الثلاثية المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، موقفها النهائي بشأن التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة المقبلة.

حيث قامت أعضاء اللجنة الثلاثية برئاسة عماد عبد العزيز بالاتقاق علي تعيين باتريس كارتيرون مديرًا فنيًا لنادي الزمالك، خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن باتريس كارتيرون سيتولى مهمة تدريب نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، والموعد المقترح لإعلان القرار رسميًا، هو عقب مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

وأكد المصدر، أن الزمالك انهى اتفاقه النهائي مع باتريس كارتيرون علي العودة لقيادة الزمالك خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الحالي.

ومن المقرر أن تكون مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا هي الأخيرة لجايمي باتشيكو مع القلعة البيضاء، ويبحث بيها المدرب البرتغالي عن النهاية السعيدة له مع القلعة البيضاء.