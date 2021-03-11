الزمالك يكشف موعد الإعلان عن تعيين كارتيرون مديرا فنيا للفريق
حسمت اللجنة الثلاثية المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة المستشار
عماد عبد العزيز، موقفها النهائي بشأن التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة
المقبلة.
حيث قامت أعضاء اللجنة الثلاثية برئاسة عماد عبد العزيز
بالاتقاق علي تعيين باتريس كارتيرون مديرًا فنيًا لنادي الزمالك، خلفًا للبرتغالي جايمي
باتشيكو.
حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن باتريس كارتيرون
سيتولى مهمة تدريب نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، والموعد المقترح لإعلان القرار
رسميًا، هو عقب مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.
وأكد المصدر، أن الزمالك انهى اتفاقه النهائي مع باتريس
كارتيرون علي العودة لقيادة الزمالك خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الحالي.
ومن المقرر أن تكون مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
هي الأخيرة لجايمي باتشيكو مع القلعة البيضاء، ويبحث بيها المدرب البرتغالي عن النهاية
السعيدة له مع القلعة البيضاء.