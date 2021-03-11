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برلمانية تطالب بمراجعة الأعمال الفنية والدرامية قبل عرضها خلال شهر رمضان

الخميس 11/مارس/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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طالبت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب المجلس الأعلى للإعلام، بمراجعة الأعمال الدرامية والإعلانية والبرامج المتنوعة قبل عرضها على شاشة التليفزيون خلال شهر رمضان المقبل، قائلة:" إن الشهر الكريم فيه تجتمع الأسرة المصرية حول مشاهدة تلك الأعمال ويجب أن تكون الأعمال متضمنة لقضايا واقعية تبتعد عن الإسفاف والألفاظ الخارجة وألا تكون مخالفة للمعايير الاجتماعية ".

وقالت هند رشاد، إن الأعمال الدرامية والفنية هى أحد أدوات القوة الناعمة التى تستخدم نحو بناء المجتمعات وتنميتها، ويجب أن تتضمن قصص لبطولات تنمي حب الأنتماء والتضحية للوطن، والتى ظهر من خلال العمل الدرامي الرائع فى العام الماضي "الاختيار"، وننتظره الشهر المقبل "الاختيار 2"، مضيفة أن تلك الأعمال تبعث فى نفوس الشباب والأجيال الناشئة حب الوطن، ويدركوا ما قدموه الشهداء من قواتنا المسلحة والشرطة من تضحيات للحفاظ على الوطن.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه يجب التصدى بكل قوة وحسم للأعمال التى تتضمن إسفاف ولا تعالج قضايا اجتماعية تمس الواقع، مشددة على ضرورة أن يكون هناك أعمال تبث حب الفرد نحو بيئته والحفاظ عليها من العوادم والقمامة وإزالتهما، والعمل على بث روح المشاركة المجتمعية لتنمية وتطوير الأحياء والشوارع المختلفة.

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