توزيع الدفعة الثالثة من الزي الأزهري الثاني للأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة الثالثة من صرف الزي الثاني للأئمة من الزي الأزهري، وعددهم ( 3560) إمامًا، وذلك بمحافظات:(القليوبية – الغربية – الإسكندرية – الدقهلية – أسوان – كفر الشيخ – الشرقية – بني سويف – الإسماعيلية – أسيوط – سوهاج – الجيزة – الفيوم – البحيرة – المنوفية – القاهرة – قنا) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (8423) زيًا أزهريًا.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الاثنين 15 3 2021م وحتى الاثنين 22 3 2021م







تعقد وزارة الأوقاف المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان: “حوار الأديان والثقافات”، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وذلك يومي السبت والأحد 13، 14 مارس الجاري، بمشاركة دولية واسعة، وعلى مستوى متميز من الوزراء والمفتين.



ويشارك في المؤتمر كل من عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بالسودان، والدكتور نور الحق قادري وزير الشئون الدينية والحوار بين الأديان بباكستان، والدكتور محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالأردن، وعمر علي روبلي وزير الأوقاف والشئون الدينية بالصومال، ومحمد عيضة مهدي شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد باليمن، وتيموسي متامبو وزير التوعية العامة والوحدة القومية بمالاوي، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وأربعة عشر مفتيًا من مختلف دول العالم يدلون بآرائهم في حوار الأديان والثقافات.

