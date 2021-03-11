Advertisements

خبر سار لموسيماني والأهلي قبل موقعة فيتا كلوب

الخميس 11/مارس/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن جاهزية 3 لاعبين للسفر مع بعثة المارد الأحمر التي تطير إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب الشهداء.

 

وأكد سيد عبد الحفيظ، عن جاهزية ثلاث لاعبين وهم علي معلول وأيمن أشرف وطاهر محمد طاهر، بعد غيابهم عن الفريق خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

 

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس :"لدينا حصة تدريبية اليوم الخميس، ثم راحة يوم الجمعة، وسنتدرب يوم السبت ثم نسافر إلى الكونغو في نفس اليوم".

 

وتابع :"نعاني من غيابات وإصابات وتخوفات من إصابات، فنحن كان لدينا حرص بشأن حالة أيمن اشرف الذي عانى من ألم بسيط، لكننا فضلنا إراحته أمام الإسماعيلي".

 

وأتم :"كما قلت أننا كنا نعاني من إصابات عديدة، ولكن عودة أيمن اشرف وعلي معلول لصفوفنا أمام فيتا كلوب ستمثل لنا قوة كبيرة، وأيضًا طاهر محمد طاهر سيكون معنا في رحلة السفر إلى الكونغو".

 

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

 

1-   سيمبا التنزانى برصيد 7 نقاط.

 

2-   فيتا كلوب الكونغولى برصيد 4 نقاط.

 

3-   الأهلى المصرى برصيد 4 نقاط.

 

4-   المريخ السودانى برصيد 1 نقطة.

أخبار تهمك

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ يوم

الإسماعيلي يتهم موسيماني بالتنمر.. ويشكو نور الدين بسب القلب الأحمر

منذ ساعة و 25 دقيقة

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

منذ حوالي 6 ساعات

فوز فاركو والحرس والبلدية ودكرنس والمنصورة في جولة المشاكل والاعتراضات بالقسم الثاني

منذ نصف ساعة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:40 م

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

03:32 م

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

09:36 ص

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

12:16 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين