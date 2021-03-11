خبر سار لموسيماني والأهلي قبل موقعة فيتا كلوب

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن جاهزية 3 لاعبين للسفر مع بعثة المارد الأحمر التي تطير إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب الشهداء.

وأكد سيد عبد الحفيظ، عن جاهزية ثلاث لاعبين وهم علي معلول وأيمن أشرف وطاهر محمد طاهر، بعد غيابهم عن الفريق خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس :"لدينا حصة تدريبية اليوم الخميس، ثم راحة يوم الجمعة، وسنتدرب يوم السبت ثم نسافر إلى الكونغو في نفس اليوم".

وتابع :"نعاني من غيابات وإصابات وتخوفات من إصابات، فنحن كان لدينا حرص بشأن حالة أيمن اشرف الذي عانى من ألم بسيط، لكننا فضلنا إراحته أمام الإسماعيلي".

وأتم :"كما قلت أننا كنا نعاني من إصابات عديدة، ولكن عودة أيمن اشرف وعلي معلول لصفوفنا أمام فيتا كلوب ستمثل لنا قوة كبيرة، وأيضًا طاهر محمد طاهر سيكون معنا في رحلة السفر إلى الكونغو".

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

1- سيمبا التنزانى برصيد 7 نقاط.

2- فيتا كلوب الكونغولى برصيد 4 نقاط.

3- الأهلى المصرى برصيد 4 نقاط.

4- المريخ السودانى برصيد 1 نقطة.