خبر سار لموسيماني والأهلي قبل موقعة فيتا كلوب
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن جاهزية
3 لاعبين للسفر مع بعثة المارد الأحمر التي تطير إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب،
ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء
المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا،
في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب الشهداء.
وأكد سيد عبد الحفيظ، عن جاهزية ثلاث لاعبين وهم علي معلول
وأيمن أشرف وطاهر محمد طاهر، بعد غيابهم عن الفريق خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس
:"لدينا حصة تدريبية اليوم الخميس، ثم راحة يوم الجمعة، وسنتدرب يوم السبت ثم
نسافر إلى الكونغو في نفس اليوم".
وتابع :"نعاني من غيابات وإصابات وتخوفات من إصابات،
فنحن كان لدينا حرص بشأن حالة أيمن اشرف الذي عانى من ألم بسيط، لكننا فضلنا إراحته
أمام الإسماعيلي".
وأتم :"كما قلت أننا كنا نعاني من إصابات عديدة،
ولكن عودة أيمن اشرف وعلي معلول لصفوفنا أمام فيتا كلوب ستمثل لنا قوة كبيرة، وأيضًا
طاهر محمد طاهر سيكون معنا في رحلة السفر إلى الكونغو".
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:
1- سيمبا التنزانى
برصيد 7 نقاط.
2- فيتا كلوب الكونغولى
برصيد 4 نقاط.
3- الأهلى المصرى
برصيد 4 نقاط.
4- المريخ السودانى
برصيد 1 نقطة.