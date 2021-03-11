الأوليمبي يتعثر أمام سبورتنج في لقاء مثير بالقسم الثاني



وجاء تشكيل الأوليمبي لمباراة سبورتينج كالأتي:

هاني جمال، محمود المنشاوى، سيد جاد، نور نبيل، محمد رجب، مصطفي جميل، عبد الله الرويني، طه ابراهيم، أحمد عيد، حسين حمدي، مروان شاهين.





بينما جاء تشكيل سبورتينج كالتالي:

يوسف رحومة، محمد رمضان، علي عوض، سيف الخشاب، عاطف محمود، محمد سمير، أحمد عبد الستار، محمد مجدي، علي دياب، طارق سالم، العربي جمال.





تقدم لسبورتنج اللاعب أحمد عبد الستار في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول وفي الدقيقة 61 من الشوط الثاني أضاف علي دياب الهدف الثاني لفريقه، وقلص لاندري مهاجم الأوليمبي الفارق في الدقيقة 62 بعدما سجل هدف رائع، لتنتهي المباراة بفوز سبورتينج على الأوليمبي.





وشهد اللقاء أحداث مثيرة بعدما سجل نادي الأوليمبي هدف في الدقيقة 92 قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة لكن تم ألغائه بواسطة حكم الراية ليتوجه لاعبي الأوليمبي والجهاز الفني ويعتدوا على الحكم لكن الأمن تدخل وأنقذ الموقف.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد نادي سبورتنج إلي 19 نقطة جمعهم من خلال 16 مباراة، بينما يتجمد رصيد الأوليمبي عند 26 نقطة جمعهم خلال 16 مباراة أيضاً.

تلقى نادي الأوليمبي هزيمة جديدة على يد نادي سبورتينج بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب البولو وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من عمر دوري القسم الثاني المجموعة الثالثة بحري.