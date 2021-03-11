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واقعة مثير في مستقبل ميسي مع برشلونة بطلها والده
الخميس 11/مارس/2021 - 05:31 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن والد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني قام بإلغاء جلسة من أجل مناقشة انتقال نجله للعيش في العاصمة الفرنسية باريس.
وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأنه كان من المُقرر عقد هذا الاجتماع في بونتا كانا بجمهورية الدومنيكان داخل منزل المطرب خوليو إجليسياس.
وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن خورخي ميسي كان سيحضر ذلك الاجتماع الذي كان سيناقش إذا كان سيعيش ميسي في باريس وليس الاإنضمام إلى باريس سان جيرمان.
وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أنه تم إلغاء الجلسة لأنه بعد فوز لابورتا في الانتخابات الأخيرة فإن خيار الاستماع إلى برشلونة أصبح جاهزا و لم يكن هذا الخيار موجودًا من قبل.
وأكدت الإذاعة الإسبانية أنه مهما حدث فإن ميسي لو قرر الاستمرار في برشلونة فإنه سيكون حتى صيف 2023 وبعدها سينضم إلى إنتر ميامي الأمريكي.
وألمحت الإذاعة الإسبانية أن فرصة بقاء ميسي في صفوف النادي الكتالوني حاليًا بنسبة 50%.
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