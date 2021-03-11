من أين يحصل الأمير هاري وميجان على الأموال بعد عزلهم من العائلة المالكة؟

كشف الأمير هاري أن عائلته منعته ماليًا بعد أن "تراجع" هو وزوجته ميجان عن كونهما من كبار العائلة المالكة وانتقلا إلى كاليفورنيا.



وأعلن دوق ودوقة ساسكس في يناير 2020 أنهما يريدان التوقف عن كونهما أعضاء عاملين في العائلة المالكة و"العمل من أجل" الاستقلال المالي.



وكان من المفهوم أن الزوجين سيستمران في تلقي الأموال لبعض الوقت من والد هاري بموجب الاتفاقية الجديدة على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيأتي من دوقية كورنوال - وهي محفظة ضخمة من الممتلكات والاستثمارات المالية - ثروته الشخصية، أو مزيج من الاثنين.



وتشير حسابات الأمير تشارلز إلى أنه تم إنفاق حوالي 5.6 مليون جنيه إسترليني لتمويل أنشطة الزوجين ودوق ودوقة كامبريدج في العام المنتهي في مارس 2020.



لكن الأمير هاري أخبر أوبرا وينفري أن العائلة المالكة "قطعتني فعليًا ماليًا" بعد تلك النقطة.



ليس من الواضح ما إذا كان يشير إلى الأموال التي تلقاها الزوجان سابقًا من دخل الأمير تشارلز من دوقية كورنوال، أو المنحة السيادية الممولة من دافعي الضرائب، أو كليهما.



وحصل الأمير وليام والأمير هاري على الجزء الأكبر من ثروة 13 مليون جنيه إسترليني التي خلفتها والدتهما الأميرة ديانا.



متحدثًا عن انتقالهم إلى الولايات المتحدة، قال هاري لأوبرا "لقد حصلت على ما تركته والدتي، وبدون ذلك لم نكن قادرين على القيام بذلك".



ويعتقد أيضًا أن الأمير هاري قد تركته جدته، الملكة الأم، بملايين الجنيهات، كما يقول مراسل بي بي سي الملكي، نيك ويتشل.



وخلال مسيرتها التمثيلية، حصلت دوقة ساسكس على مبلغ تم الإبلاغ عنه قدره 50000 دولار لكل حلقة عن مسلسل Suits. كما أدارت مدونة حول أسلوب الحياة، وصممت خط أزياء خاص بها لعلامة تجارية كندية.



ونظرًا لأنهما لم يعودا "من أفراد العائلة المالكة العاملين"، فإن هاري وميغان أحرار في كسب دخلهما.



لم يتم الدفع للزوجين مقابل المقابلة مع أوبرا، ولكن منذ الانتقال إلى الولايات المتحدة أبرما صفقات مع خدمات البث المباشر Netflix وSpotify. كانت هناك تكهنات بأن هذه الصفقات تساوي الملايين.