فوز فاركو والحرس والبلدية ودكرنس والمنصورة في جولة المشاكل والاعتراضات بالقسم الثاني







أسفرت نتائج الجوله السادسة عشر للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بالقسم الثاني عن فوز فاركو خارج ملعبة على حساب فريق الرجاء بهدف نظيف سجله بلال جمال في الدقيقة 9 من الشوط الثاني.



وشهدت المباراة أحداث مؤسفة لكثرة اعتراضات الجهاز الفني ومجلس إدارة وجماهير الرجاء على الحكم منذ بداية اللقاء، كما شهدت المباراة طرد أبو العينين شحاتة مدير فني الرجللء من الملعب من جانب الحكم وائل فرحان.



وفازحرس الحدود على دمنهور بثلاثية نظيفة سجلها محمد أبو جودة في الدقيقة 9 من الشوط الأول و أضاف محمد عيد في الدقيقة 5 من الشوط الثاني وأدرك محمد أبو جودة الهدف الثاني له والثالث للحرس في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.



وحقق أبو قير فوزا كاسحا على فريق كفر الشيخ برباعية نظيفة سجلها كارفالا في الدقيقة 18 وهانى السيد في الدقيقة 25 من الشوط الأول واضاف مصطفى الخواجه الهدف الثالث بالشوط الثاني واختتم علاء شعبان أهداف اللقاءفي الوقت الضائع.



وفاز بلدية المحلة على فريق بنى عبيد بهدف عمار شرف الدين في الدقيقة 22 من الشوط الثاني.



وفتز فريق دكرنس على فريق المالية بهدف نظيف سجله محمد

فوزى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وفاز فريق سبورتنج على فريق الأوليمبى بهدفين مقابل هدف دون رد سجله تقدم فريق سبورتنج بهدف أحمد عبد الستار في الدقيقة 10 من الشوط الأول واضاف على دياب الهدف الثاني لسبورتنج في الدقيقة 15 من الشوط الثاني وأدرك لاندرى هدف الأوليمبى في الدقيقة 22 وقبل ختام اللقاء تعدى فريق الأوليمبي على حكم اللقاء عقب إلغاء هدف بداعي التسلل





وفي موقعة ساخنة شهدت اعتراضات قوية على التحكيم تعادل فريق الحمام مع فريق الجزيرة بهدفين لمثله تقدم فريق الجزيرة بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول سجلها محمد رزق في الدقيقة 15 والدقيقة الاخيره من الشوط الأول وتعادل محمود أبو زيد في الدقيقة 25 وتعادل محمد السيسى للجزيزة في الدقيقة 15 من الشوط الثاني.



وفاز فريق المنصورة على فريق بيلا بهدفين نظيفين في الشوط الثاني سجلها محروس ابراهيم بامبا في الدقيقة 7 واضاف الهدف الثاني جلال الشرقاوي في الدقيقة 22 .



ترتيب المجموعة الثالثة



1-فاركو33 نقطة

2- الحرس 31 نقطة

3- البلدية 31 نقطة

4- أبو قير 27 نقطة

5- الأوليمبى 26 نقطة

6- الرجاء 20 نقطة

7- المالية 20 نقطة

8- دكرنس 20 نقطة

9- المنصورة 20نقطة

10- سبورتنج 19 نقطة

11- كفر الشيخ 18 نقطة

12- دمنهور 16 نقطة

13-الجزيزة16 نقطة

14- الحمام 15 نقطة

15- بيلا 11 نقطة

16- بنى عبيد 9 نقاط