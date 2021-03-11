بورفؤاد يستمر بالقمة و دمياط يلاحقه في جولة ساخنة بالقسم الثالث

أقيمت اليوم الخميس لقاءات الجولة الأولى من الدور الثاني للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت إقامة 7 مباريات هامة



هذا و تتمثل هذه اللقاءات في الأتي :



النوبة و أبو شحاتة



إنتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 29 ، فيما وصل رصيد أبو شحاتة للنقطة 21 .





رأس البر و القنطرة غرب



شهدت فوز الفريق الدمياطي بثلاثية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 26 ، فيما تجمد رصيد القنطرة عند النقطة 16 .





أبو صوير و منشية الشهداء



نجح الأول في الإنتفاض من أجل الهروب من دائرة الهبوط ، ليفوز بثنائية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 8 ويظل بالمركز الأخير ، فيما تجمد رصيد الشهداء عند النقطة 24 .



المطرية و كهرباء الإسماعيلية



إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 17 ، فيما وصل رصيد الكهرباء للنقطة 29 .





ميت الخولي و بورفؤاد



نجح الفريق الضيف في تحقيق الفوز بثنائية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 33 بالمركز الأول ، فيما تجمد رصيد ميت الخولي عند النقطة 14 .





غزل السويس و دمياط



إنتهت بفوز دمياط بثنائية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 33 بالمركز الثاني ، فيما تجمد رصيد غزل السويس عند النقطة 10 .



الرباط و الأنوار و سماد السويس



فاز أصحاب الملعب بثنائية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 22 ، فيما تجمد رصيد السماد عند النقطة 10 .





ويأتي ترتيب المجموعة قبل لقاءات الدور الثاني كالأتي :



1- بورفؤاد 33 نقطة

2- دمياط 33 نقطة

3- كهرباء الإسماعيلية 29 نقطة

4- النوبة 29 نقطة

5- رأس البر 26 نقطة

6- الشهداء 24 نقطة

7- الرباط و الأنوار 22 نقطة

8- أبو شحاتة 21 نقطة

9- المطرية 17 نقطة

10- القنطرة غرب 16 نقطة

11- ميت الخولي 14 نقطة

12- غزل دمياط 12 نقطة

13- سماد السويس 10 نقاط

14- غزل السويس 10 نقاط

15- أبو صوير 8 نقاط