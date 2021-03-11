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بورفؤاد يستمر بالقمة و دمياط يلاحقه في جولة ساخنة بالقسم الثالث

الخميس 11/مارس/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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أقيمت اليوم الخميس لقاءات الجولة الأولى من الدور الثاني للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت إقامة 7 مباريات هامة

هذا و تتمثل هذه اللقاءات في الأتي :

النوبة و أبو شحاتة

إنتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 29 ، فيما وصل رصيد أبو شحاتة للنقطة 21 .


رأس البر و القنطرة غرب

شهدت فوز الفريق الدمياطي بثلاثية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 26 ، فيما تجمد رصيد القنطرة عند النقطة 16 .


أبو صوير و منشية الشهداء

نجح الأول في الإنتفاض من أجل الهروب من دائرة الهبوط ، ليفوز بثنائية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 8 ويظل بالمركز الأخير ، فيما تجمد رصيد الشهداء عند النقطة 24 .

المطرية و كهرباء الإسماعيلية

إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 17 ، فيما وصل رصيد الكهرباء للنقطة 29 .


ميت الخولي و بورفؤاد

نجح الفريق الضيف في تحقيق الفوز بثنائية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 33 بالمركز الأول ، فيما تجمد رصيد ميت الخولي عند النقطة 14 .


غزل السويس و دمياط

إنتهت بفوز دمياط بثنائية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 33 بالمركز الثاني ، فيما تجمد رصيد غزل السويس عند النقطة 10 .

الرباط و الأنوار و سماد السويس

فاز أصحاب الملعب بثنائية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة 22 ، فيما تجمد رصيد السماد عند النقطة 10 .


ويأتي ترتيب المجموعة قبل لقاءات الدور الثاني كالأتي :

1- بورفؤاد 33 نقطة
2- دمياط 33 نقطة
3- كهرباء الإسماعيلية 29 نقطة
4- النوبة 29 نقطة
5- رأس البر 26 نقطة
6- الشهداء 24 نقطة
7- الرباط و الأنوار 22 نقطة
8- أبو شحاتة 21 نقطة
9- المطرية 17 نقطة
10- القنطرة غرب 16 نقطة
11- ميت الخولي 14 نقطة
12- غزل دمياط 12 نقطة
13- سماد السويس 10 نقاط
14- غزل السويس 10 نقاط
15- أبو صوير 8 نقاط

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